Kandıra’da çevre katliamı! Ekipler harekete geçti

Sarısu Çayı bölgesinde hayvancılık ve seracılık yapan üreticiler çaydan gelen kötü koku ve su yüzeyinde beliren köpüklenme nedeniyle durumu yetkililere bildirdi. Şikayetler nedeniyle harekete geçen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sudan numune alarak soruşturma başlattı. Çayın kirletilmesine tepki gösteren Lokmanlı Muhtarı İrfan Özer suçluların derhal bulunması için yetkililere seslenerek “Hem ürünlerimiz, hem de hayvanlarımız için oldukça tehlikeli bir durum. Bu dereye bu pisliği salan her kimse vicdanen rahat mı merak ediyorum. Sağlığımız bu kadar mı ucuz? Buradan yetkililere sesleniyorum bu suyu kirleten her kimse bulunsun” ifadelerini kullandı.
Haber albümü için resme tıklayın
# KOCAELİ GAZETESİ, Kocaeli, kocaeli haber, Kocaeli Gazete, kocaeli manset, kocaeli manset-haber, İzmit, kocaeli flas haber, kocaeli gazeteleri, kocaeli son dakika, Kocaeli haberleri, kocaeli guncel haberler, kocaeli gazete haber, son dakika haberleri, Gebze, Dilovası, Kartepe, Körfez, Gölcük, Darıca, Başiskele, , Çayırova, kocaeli gündem, bir
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.