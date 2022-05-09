İzmitli eski esnaf akraba ziyaretine geldi, kendini astı

Alınan bilgiye göre Derince Yenikent Mahallesinde bulunan mesire alanındaki vatandaşlar, ağaçta asılı halde duran bir kişinin olduğunu fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde isminin Habib Kılcı (47) olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Kılcı’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

İZMİT’İN ESKİ ESNAFLARINDANDI

İzmit Çınarlı Camii mevkiinde tanınan eski berberlerden olan ve 1999 Marmara Depremi’nin ardından memleketi Erzurum Aşkale’ye taşınan ve burada ikamet ettiği öğrenilen Kılcı’nın İzmit’te yaşayan akrabalarını ziyaret etmek için Kocaeli’ye geldiği öğrenildi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Kılcı’nın bu nedenle intihar ettiği öne sürüldü. Evli ve 2 çocuk babası olan Habib Kılcı’nın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Habib Kılcı’nın cenazesi KartepeSarımeşe Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sarımeşe Mezarlığında toprağa verildi.