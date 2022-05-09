Bina onarımı yaptırılacak

KARTEPE GENELİ MUHTELİF BİNALARIN BAKIM, ONARIM, YAPIM VE TADİLATLARININ YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır

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