09 May 2022 - 15:28- Gündem G: 09 May 2022 - 15:30

İzmit'te 2908 m² tarla mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmit'te 2908 m² tarla mahkemeden satılık
İzmit'te 2908 m² tarla mahkemeden satılık mask

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 Nolu Taşınmazın Özellikleri: Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Zeytinburnu Köyü, 156 Ada, 21 Parsel, 2.908,57m2 tarla vasfında, üzere boş, yola cephesi yok, ilçe merkezine uzak, otoyoluna 1-2km mesafede

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09 May 2022 - 15:28 - Gündem

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İzmit'te 2908 m² tarla mahkemeden satılık mask
İzmit'te 2908 m² tarla mahkemeden satılık
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