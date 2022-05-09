Kocaeli İli Karamürsel İlçesi Kızderbent Mahallesi, 180 Ada 190 Parsel, Tapuda tarla vasfındadır, diğer tarım alanı içinde kalmaktadır, 1/25000 ölçekli nazım imar planlarındaDiğer tarım alanı içinde kalmaktadır, %5-8 arası eğime sahiptir.
09 May 2022 - 15:29- Gündem Güncelleme: 09 May 2022 - 15:32
Karamürsel'de 2423 m² tarla mahkemeden satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Karamürsel'de 2423 m² tarla mahkemeden satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.