Erzurumlular Çınarlıdere’de buluştu  

Derince’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Kocaeli Erzurumlular Derneği, düzenlediği etkinliklerle adından söz ettiriyor. Avni Gözütok başkanlığındaki dernek yönetimi bu kez bir piknik etkinliği organize etti. Derince’nin incisi Çınarlıdere Mesire Alanı’nda gerçekleşen programa Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Ahmet Önal, AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Salim Sayar, Derince Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kızıltaş, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve davetliler yoğun ilgi gösterdi.
AYGÜN TEBRIK ETTI
Körfez ilçede düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları Dostluk Futbol Turnuvası’nda ikinci olan Kocaeli Erzurumlular Derneği’nin başarısını tebrik ederek bir selamlama konuşması yapan Dernek Başkanı Avni Gözütok, katılımcılara teşekkür etti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de konuşmasında, Kocaeli Erzurumlular Derneği’ni turnuvadaki başarılarından dolayı kutlayarak “Bu birlik ve beraberliğimizi Rabbim daim kılsın. Kocaeli Erzurumlular Derneği’ne bu güzel programı düzenledikleri için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi. Çeşitli müzik etkinlikleri ile devam eden programda katılımcılara cağ kebabı ikramı da gerçekleşti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.