Hereke sahili yenileniyor    

Büyükşehir Belediyesi tarafından Hereke’de hayata geçirilen sahil projesi, vatandaşların talepleri ve yenileme çalışmaları ile daha da güzel hale getiriliyor. Sahilin bütünlüğünü bozan kapalı sahanın da kaldırılması ile daha güzel bir görünüme kavuşan sahil bandında, yenileme çalışmaları kapsamında bir küçük saha yapıldı ve etrafında peyzaj düzenlemesi başlatıldı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.