Hereke sahili yenileniyor    

Büyükşehir Belediyesi tarafından Hereke’de hayata geçirilen sahil projesi, vatandaşların talepleri ve yenileme çalışmaları ile daha da güzel hale getiriliyor. Sahilin bütünlüğünü bozan kapalı sahanın da kaldırılması ile daha güzel bir görünüme kavuşan sahil bandında, yenileme çalışmaları kapsamında bir küçük saha yapıldı ve etrafında peyzaj düzenlemesi başlatıldı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.