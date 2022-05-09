09 May 2022 - 16:13- Siyaset G: 09 May 2022 - 18:33

Cumhur İttifakı’ndan kendi belediye başkanlarına protesto

Körfez Belediyesi’nin toplantısı, Cumhur İttifakı’ndan gelmeyen meclis üyelerinin bulunması nedeniyle toplantı yeter sayı sağlanamadığı için iptal edildi.

Cumhur İttifakı’ndan kendi belediye başkanlarına protesto mask

Körfez Belediyesi’nin bugün gerçekleştirilmesi planlanan Mayıs Ayı meclis toplantısında salt çoğunluk sağlanamadığı toplantı için ertelendi. Cumhur İttifakı’ndan gelmeyen meclis üyelerinin bulunması nedeniyle 17 olması gereken toplantı yeter sayı sağlanamadığı için iptal edildi.

"İZNİ VERMEYECEĞİZ"

Otoparktan sanayi alanına çevrilen belediyenin arsası ve beraberindeki diğer arsaların satışının görüşüleceği Körfez’de kritik meclis Cumhur İttifakı Üyelerinin gelmemesi nedeniyle bir sonraki tarihe ertelendi. Bu satışa karşı çıkan Millet İttifakı Meclis üyeleri çıkışta açıklama yaparak, “Cumhur İttifakı’nın satışa karşı çıktıkları için meclise gelmediklerini düşünüyoruz. Onlardan da satışın geçekleşmesini isteyenler var biz zaten tamamen istemiyoruz muhalefet olarak. Meclisin toplantı yeter sayısını da ulaşmadığını görünce hemen iptal ettiler. Bu satışın yapılmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

İPTAL OLAN MECLİS TOPLANTISININ GÜNDEMİ ŞÖYLEYDİ;

1-Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

2-05/04/2022 tarihli tutanak özetinin oylanması.

3-Belediyemizin her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğu etkinlik ve festivallerin
yapılması ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu Raporu.

4-2021 Mali Yılına ait Körfez Belediyesi Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi.

5-2022 Mali Yılı bütçesine ek ödenek.

6-Barbaros Mahallesi 2695 ada 4 numaralı parselde uygulama imar planı değişikliği teklifi.

7-Sıfır atık yönetim sistemi uygulamalarının iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması maksadıyla,
Büyükşehir Belediyesi ile ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi ve buna yönelik
hazırlanacak protokolleri imzalama yetkisinin Başkanlık Makamına verilmesi.

8-Belediyemize ait muhtelif yerlerdeki arsaların satış kararı.

9-Dilek ve temenniler.

10-Kapanış.

09 May 2022 - 16:13 - Siyaset

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