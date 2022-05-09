09 May 2022 - 16:18- Ekonomi G: 09 May 2022 - 16:22

“Bahar aylarının gelmesiyle altın piyasası canlandı”

Gölcük 19 Mayıs Caddesi üzerinde hizmet vermekte olan Ay Kuyumculuk’un sahibi Ahmet Ay altın piyasası hakkında önemli bilgiler verdi. Ay,  Ramazan Ayının bitmesi ve bahar aylarını gelmesiyle altın piyasasının hareketlenmeye başladığını ifade etti.

“Bahar aylarının gelmesiyle altın piyasası canlandı” mask

Ramazan ayının sona ermesi ve bahar aylarını gelmesiyle altın piyasasının yavaş yavaş hareketlenmeye başladığını ifade eden Ay Kuyumculuk’un sahibi Ahmet Ay, “ 2 yıldır mücadele ettiğimiz pandemi nedeniyle düğünlerin ertelenmesi ve altının hızlı yükselişi nedeniyle altın piyasası oldukça durgunlaşmıştı. Ramazan ayında özellikle daha da durgunlaşan piyasa yavaş yavaş açılmaya başladı diyebiliriz. Bahar aylarının gelmesiyle nişan ve düğünlerde yavaş yavaş gerçekleşmeye başladı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu kadar olmasa da nişan ve düğünlerin başlaması altın piyasasını biraz olsun hareketlendirdi” dedi.

ÇEYREK ALTINLAR

Ay, “Tabi önceden düğünlerde çeyrek altın daha çok tercih edilirdi ama artık gram hatta yarım altın dönemi başladı diyebiliriz. Vatandaşlar artık düğünlerde bütçelerine göre altın takabiliyor. Bu nedenle düğünler için yarım ve çeyrek gramlar daha çok ilgi görüyor diyebiliriz. Bunun yanında vatandaşlar artık tasarım takı yerine yatırım amaçlı altın daha çok alıyor. Özellikle yatımı yapacaklar için 24 gram has altın almalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

09 May 2022 - 16:18 - Ekonomi

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