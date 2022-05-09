“Bahar aylarının gelmesiyle altın piyasası canlandı”

Ramazan ayının sona ermesi ve bahar aylarını gelmesiyle altın piyasasının yavaş yavaş hareketlenmeye başladığını ifade eden Ay Kuyumculuk’un sahibi Ahmet Ay, “ 2 yıldır mücadele ettiğimiz pandemi nedeniyle düğünlerin ertelenmesi ve altının hızlı yükselişi nedeniyle altın piyasası oldukça durgunlaşmıştı. Ramazan ayında özellikle daha da durgunlaşan piyasa yavaş yavaş açılmaya başladı diyebiliriz. Bahar aylarının gelmesiyle nişan ve düğünlerde yavaş yavaş gerçekleşmeye başladı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu kadar olmasa da nişan ve düğünlerin başlaması altın piyasasını biraz olsun hareketlendirdi” dedi.

ÇEYREK ALTINLAR

Ay, “Tabi önceden düğünlerde çeyrek altın daha çok tercih edilirdi ama artık gram hatta yarım altın dönemi başladı diyebiliriz. Vatandaşlar artık düğünlerde bütçelerine göre altın takabiliyor. Bu nedenle düğünler için yarım ve çeyrek gramlar daha çok ilgi görüyor diyebiliriz. Bunun yanında vatandaşlar artık tasarım takı yerine yatırım amaçlı altın daha çok alıyor. Özellikle yatımı yapacaklar için 24 gram has altın almalarını tavsiye ediyoruz” dedi.