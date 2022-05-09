09 May 2022 - 16:22- Ekonomi G: 09 May 2022 - 16:23

Kırmızı ete 7 TL zam beklentisi

Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, pazartesi günü itibarıyla kırmızı ete 7 TL zam geleceğini öne sürdü. S...
Kırmızı ete 7 TL zam beklentisi mask

Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, pazartesi günü itibarıyla kırmızı ete 7 TL zam geleceğini öne sürdü. Solakoğlu, açıklamasının devamında, “Temmuz ayına kadar yüzde 25 zam bekliyoruz" dedi. Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan açıklamada ise “Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır" dedi.

09 May 2022 - 16:22 - Ekonomi

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