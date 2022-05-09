09 May 2022 - 16:22- Ekonomi G: 09 May 2022 - 16:24

Otomerkezi ikinci elde   yeni bir sayfa açıyor!  

Yüksek kur, enflasyon ve faiz üçgeninde sıkışan otomotiv sektöründe yeni bir finansman çözümü üreten Otomerkezi.net, tüketiciler için otomobile ulaşm...
Otomerkezi ikinci elde   yeni bir sayfa açıyor!   mask

Yüksek kur, enflasyon ve faiz üçgeninde sıkışan otomotiv sektöründe yeni bir finansman çözümü üreten Otomerkezi.net, tüketiciler için otomobile ulaşmayı ve yürütme maliyeti kaygılarını en düşük seviyeye getirmek adına sektöre yeni bir soluk getiriyor. Yükselen otomobil fiyatları ve yüksek faiz sebebiyle finansman çözümlerinin yetersiz kaldığı, otomobilin iyiden iyiye bir yatırım aracına dönüştüğü günümüzde, satın alma ile uzun dönem kiralamanın tüm avantajlarını tek çatı altında sunabilen "Kilometre Satışı" uygulamasını devreye aldıklarını açıklayan Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş,

TRAFİK SİGORTASI

"20 bin, 40 bin ve 60 bin kilometre olarak sunduğumuz üç farklı Kilometre Satışı uygulamamızla 500 bin TL'ye kadar marka-modelden bağımsız olarak otomobili satın alan tüketicilerimiz için, MTV ve Trafik Sigortası dışındaki lastik değişiminden ağır bakımlara, araç değer kaybına kadar tüm kalemleri Otomerkezi.net olarak biz karşılıyoruz. Kilometre dolduğunda ise satın alınan fiyata, değeri arttıysa değer artışı kadar yüzde yüz geri alım garantisi veriyoruz." dedi.
# bir, ile

09 May 2022 - 16:22 - Ekonomi

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