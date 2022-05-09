Adel Kalemcilik iz bırakacak

50 yılı aşan tecrübesi ile kırtasiye sektörünün öncü firması olan Adel Kalemcilik, bu yıl 13-14-15 Mayıs tarihlerinde 42 Maslak’ta Goodspaces tarafından düzenlenecek Art & Tech For Good Summit 2022’de co-sponsor olarak yer alıyor. Adel Kalemcilik, “İyilik ile Geleceğe İz Bırak” mottosu ile 14 ve 15 Mayıs’ta 42 Maslak’ta kuracağı deneyim alanında çocuklar ve yetişkinlerle buluşacak.

“NESİLLERİN GELİŞİMİ”

Art & Tech For Good Summit 2022’de yer almanın şirket DNA’sıyla örtüştüğünü belirten Adel Kalemcilik Genel Müdürü Evrim Hizaler, “Adel Kalemcilik, özündeki iyilik değeri ile insanın yaşamının her evresinde kendisini ifade etmesini, duygu ve düşüncelerini aktarmasını sağlayan; içindeki yaratıcı gücü ortaya çıkararak iyi izler bırakmasını mümkün kılan yazım, çizim, boyama gereçleri üreten bir şirket. Dolayısıyla, sanat, sürdürülebilirlik, teknoloji, girişimcilik ve toplumsal fayda üzerine konuşulacak bu zirvede biz de İyilik ile Geleceğe İz Bırakmak isteyen herkesle bir araya gelmekten mutluyuz.”dedi.