Türkiye’nin yüzde yüz yerli poliüretan sistem üreticilerinden Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KİMPUR), 2022 yılının birinci çeyreğine dair finansallarını açıkladı. İlk çeyrekte dönem karını % 400 artıran Kimpur, 981 milyon TL’lik konsolide gelir elde etti. 2020 yılı için yayımlanan ISO 500 verilerine göre 314. sırada yer alan (2019 yılı için: 350) kimya sanayi şirketi Kimpur, 2022 yılının birinci çeyrek dönem sonuçlarını açıkladı. Kimpur CEO’su Cavidan Karaca: “Yeni yıla yüksek bir performans ile başladık” dedi.
09 May 2022 - 16:25- Ekonomi Güncelleme: 09 May 2022 - 16:27
Kimpur’dan 175 milyon TL’lik kar
Türkiye’nin yüzde yüz yerli poliüretan sistem üreticilerinden Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KİMPUR), 2022 yılının birinci çeyreğine dair...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.