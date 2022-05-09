Kimpur’dan 175 milyon TL’lik kar  

Türkiye’nin yüzde yüz yerli poliüretan sistem üreticilerinden Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KİMPUR), 2022 yılının birinci çeyreğine dair finansallarını açıkladı. İlk çeyrekte dönem karını % 400 artıran Kimpur, 981 milyon TL’lik konsolide gelir elde etti. 2020 yılı için yayımlanan ISO 500 verilerine göre 314. sırada yer alan (2019 yılı için: 350) kimya sanayi şirketi Kimpur, 2022 yılının birinci çeyrek dönem sonuçlarını açıkladı. Kimpur CEO’su Cavidan Karaca: “Yeni yıla yüksek bir performans ile başladık” dedi.