Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Ya keşif yapacaksınız ya da böyle depoların sayısını artıracaksınız. Bu yatırımlarla Türkiye, hem LNG hem de depolama alanında dünyada nadir ülkelerden biri olmuş oluyor. Tüm bunlar bize fiyat ve arz güvenliği konusunda esneklik sağlamış olacak” dedi.
09 May 2022 - 16:26- Ekonomi Güncelleme: 09 May 2022 - 16:27
Gaz depolamada önemli eşik aşıldı
Doğal gaz arz güvenliği için depolamada önemli bir eşik geçildi. Silivri Yeraltı Depolama Tesisi’nde kapasite artırımı için açılan kuyuların ikisinde gaz yakma testi tamamlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.