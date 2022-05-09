Gaz depolamada önemli eşik aşıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Ya keşif yapacaksınız ya da böyle depoların sayısını artıracaksınız. Bu yatırımlarla Türkiye, hem LNG hem de depolama alanında dünyada nadir ülkelerden biri olmuş oluyor. Tüm bunlar bize fiyat ve arz güvenliği konusunda esneklik sağlamış olacak” dedi.