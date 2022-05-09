09 May 2022 - 16:26- Ekonomi G: 09 May 2022 - 16:27

Gaz depolamada önemli eşik aşıldı

Doğal gaz arz güvenliği için depolamada önemli bir eşik geçildi. Silivri Yeraltı Depolama Tesisi’nde kapasite artırımı için açılan kuyuların ikisinde gaz yakma testi tamamlandı.  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Ya keşif yapacaksınız ya da böyle depoların sayısını artıracaksınız. Bu yatırımlarla Türkiye, hem LNG hem de depolama alanında dünyada nadir ülkelerden biri olmuş oluyor. Tüm bunlar bize fiyat ve arz güvenliği konusunda esneklik sağlamış olacak” dedi.

09 May 2022 - 16:26 - Ekonomi

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