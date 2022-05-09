09 May 2022 - 16:27- Ekonomi G: 09 May 2022 - 16:28

İlk çeyrekte 570 bini aşkın yeni müşteri

Turkcell yılın ilk çeyreğinde 577 bin müşteri kazanarak toplam 40 milyon müşteriye ulaştı  

Turkcell Grubu, 2022 yılının ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,7 artışla 10,7 milyar TL gelir elde etti. Grup bazında FAVÖK yüzde 30,1 artışla 4,3 milyar TL’ye ulaşırken, şirketin FAVÖK marjı yüzde 40,2 olarak gerçekleşti. 2022 yılının ilk çeyreğinde 577 bin yeni müşteri kazanan şirket, bu sayede 40 milyon toplam müşteriye ulaştı.

DEĞER ODAKLI STRATEJİ

Turkcell, bu sayede yeni yıl için belirlediği 1 milyon yeni müşteri hedefinin yarısından fazlasını gerçekleştirmiş oldu. Güçlü ve hızlı altyapısı, değer odaklı stratejisi ve marka gücüyle Turkcell, müşterilerin tercihi olmaya devam etti. Müşterilerin tercihini değerlendiren “net tavsiye skorunda” ise en yakın rakibine geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan daha fark attı.

09 May 2022 - 16:27 - Ekonomi

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