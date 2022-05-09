Giresunlular, “Mayıs 7’si Etkinlikleri”nde buluştu  

Gölcük Giresunlular Sosyal ve Kültürel Dayanışma Derneği tarafından ilki 2016 yılında olmak üzere o tarihten itibaren geleneksel olarak organize edilen ve Covid-19 pandemisi sebebiyle iki yıldır yapılamayan “Mayıs 7′si Kültür Etkinlikleri”nin bu yıl 4’üncüsü 4-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Etkinlik, Gölcük Kavaklı Sahili Marina Deprem Anıtı alanında 5 Mayıs Perşembe günü yapılan resim açılışla başladı.

KATILIM YOĞUN OLDU

Açılış programına Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP İl Başkan Yardımcısı İsmet İşeri, SP İl Başkan Yardımcısı Nihat Yıldız, araştırmacı yazar, gazeteci ve tarihçi İsmail Kahraman, siyasi partililerin ve sivil toplum örgütlerinin başkan ve temsilcileri ile Kocaeli’de yaşayan çok sayıda Giresunlu katıldı.

“GİRESUN’U YAŞAMAK VE YAŞATMAK İÇİN”

Açılışta söz alan Gölcük Giresunlular Sosyal ve Kültürel Dayanışma Derneği Başkanı Şinasi Dede, “Giresun’a gidemesek de Giresun’u burada yaşamak, yaşatmak ve Kocaeli’deki tüm eş, dost ve arkadaşlarımızla paylaşmak için bu yıl 4’üncüsünü organize ederek siz değerli hemşerilerimizle yeniden bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyim. Bizler sizlerden aldığımız güç ve enerji ile her zaman sizlere hizmet etmek ve kültürümüzü yaşamak, yaşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“DEPREM BİLİNCİ” FOTOĞRAF SERGİSİ

Açılışta bir konuşma yapan araştırmacı yazar, gazeteci ve tarihçi İsmail Kahraman tarafından derlenen ve arşiv haline getirilen, “Deprem Bilinci’ temalı fotoğraf sergisi dernek misafir çadırında katılımcılar tarafından ilgiyle gezildi.