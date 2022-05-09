Torundan Nusrat Gemisi’nin Kaptanı dedeye vefa  

Çanakkale Deniz Savaşları sırasında Çanakkale Boğazı’na bir inci gibi dizilen 26 mayınla dünyanın yenilmez denen İngiliz ve Fransız Donanmalarını, Çanakkale’nin derin sularına gömen Nusrat Mayın Gemisi’nin Komutanı Kıdemli Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey gönüllerde taht kurdu. Kendisi gibi denizci olan kaptan torunu Cihat Gündoğdu, ‘Çanakkale Kahramanı Nusrat’ı bir kitap haline getirerek hem dedesine olan manevi görevini yerine getirdi hem de Türk milletine yazdığı kitapla büyük bir armağan bıraktı.

DEDESİNİN YOLUNDAN GİTTİ

Yıllarca süren araştırmalar sonucu torun Cihat Gündoğdu’nun tarihe not düşen kitabı ‘Kaşgar Yayınları’ tarafından kitaplıklardaki yerlerini buldu. Nusrat Komutanı İsmail Hakkı Bey’in torunu Cihat Gündoğdu da dedesinin yolunu seçerek Gemi Kaptanlığı yapıyor.

ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN ANILARI

Gölcük’ün Halıdere semtinde ikamet eden Cihat Gündoğdu zamanının büyük bir bölümünü denizlerde geçirdiği için kitabın yayınlanması da hazırlanması da zaman aldı. Vefakar torun Kaptan Cihat Gündoğdu’nun bu önemli kitabında Çanakkale Zaferi’nin birçok önemli anıları ve belgeleri yer alıyor. Torun Kaptan Cihat Gündoğdu, ‘Çanakkale Kahramanı Nusrat’ adlı kitabını yazarak başta dedesi İsmail Hakkı Bey’e olmak üzere ülkemize ve Türk milletine armağan ettiğini ifade ediyor.