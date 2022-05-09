ÇYDD, İzmit Belediye Tiyatrosu’na konuk oldu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğüyle kurulan İzmit Belediye Tiyatrosu, geçtiğimiz aylarda perdelerini İzmitli tiyatro severlere açmıştı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de önceki gün, İzmit Sanat Akademisi’nde İzmit Belediye Tiyatrosu’nun konuğu olarak ‘Vasati Dört Kişi’ adlı oyunu izledi. Burhan Akçin yönetmenliğinde sergilenen oyundan keyifle ayrılan ÇYDD ekibi, Akçin ve İzmit Belediye Tiyatrosu oyuncularına teşekkür etti. Her hafta İzmit Sanat Akademisi’nde sergilenen ‘Vasati Dört Kişi’ oyunu, haziran ayına kadar her hafta izleyiciyle buluşmaya devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.