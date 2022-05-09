AKP’nin Türk bayrağına saygısızlığına takipsizlik kararı!

AKP Gebze İlçe Teşkilatı'nın Haziran 2021 tarihinde sandık başkanları toplantısında masalara serilen Türk bayraklarının sofra bezi gibi kullanılmasına tepki yağmıştı. Skandal görüntülerle ilgili haberi ilk gazetemiz yapmış, 23 Haziran 2021 tarihli gazetemizde de “AKP’den Türk Bayrağına Saygısızlık” başlığı ile manşetimizden yer vermiştik. Sözcü Gazetesi’nden Halil Ataş’ın haberine göre, suç duyurusu hakkında savcılık takipsizlik kararı verdi.
“BABAM AFFETSİN, HESABINI SORAMADIM”
Şehit Polis Celil Dağ'ın oğlu olan İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ömer Furkan Dağ, Kocaeli AKP Gebze İlçe Teşkilatı'nın bir toplantıda masalara serilen Türk bayraklarının sofra bezi gibi kullanılmasına tepki göstererek suç duyurusunda bulunmuştu. Dağ, sosyal medyadan Gebze Cumhuriyet Savcılığının soruşturmaya yer olmadığına dair kararını paylaşarak, “Babam affetsin, hesabını soramadım. Takdir, Türk milletinin” ifadelerini kullandı.
SAVCILIĞA DİLEKÇE VERMİŞTİ
Dağ, yaptığı suç duyurusunda, “Bayrağımıza yapılan bu çirkin saldırı babasını teröre şehit vermiş bir evlat olarak beni ve Türk milletini derinden sarsmış, bu ve bunun gibi saygısızlıklarla hukuk mücadelesi vermek için suç duyurusunu yazmak zaruri hale gelmiştir. Öncelikle belirtmek gerekir ki; Türk Bayrağı Kanunu’nun 7’nci Maddesi’nde Türk Bayrağı yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun; masalara, kürsülere örtü olarak serilemez” demişti.
AKP’Lİ KAYA, ÖZÜR DİLEMİŞTİ
AKP Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, tepkiler üzerine konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapmıştı. Kaya açıklamasında, “Aziz şehitlerimizin kanının simgesi, bağımsızlığımızın sembolü ve tartışmasız şekilde en önemli kutsalımız olan Ay-Yıldızlı bayrağımız uğruna can vermeye hazır bir teşkilat mensupları olarak, Türk bayrağımızı bugüne kadar en yüksek noktalara taşımak ve orada dalgalandırmak için mücadelemizi sürdüreceğimizi, yapılan eleştirileri ve hassasiyeti saygıyla karşılayarak, bu görüntüye sebebiyet verdiğimiz için yüce milletimizden özür dilediğimizi saygılarımızla kamuoyunun bilgilerine sunarız” ifadelerini kullanmıştı.
NE OLMUŞTU?
Haziran 2021 tarihinde AKP Gebze İlçe Teşkilatı'nın Arapçeşme Mahallesi'nde sandık başkanları toplantısında, masalara serilen Türk bayrakları sofra bezi gibi kullanılarak üzerine yiyecekler konulmuştu. AKP'li yöneticilerin sosyal medyadan paylaştığı toplantının fotoğrafları büyük tepki çekmiş, Şehit Polis Celil Dağ'ın oğlu İYİ Partili Ömer Furkan Dağ da, “O bayrakta babamın da kanı var. Bunun hesabını sormazsam namerdim” diyerek, AKP Gebze İlçe Teşkilatı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
erol demirbek TÜRK - BAYRAK MASA ÖRTÜSÜ VEYA SOFRA BEZİ DEĞİLDİR. HER KES ANLAMAZ AMA , TÜRKÜN BAYRAĞI TÜRK İÇİN DEĞERLİDİR BAŞTACIDIR.
erol demirbek TÜRK - BAYRAĞI BAYRAK YAPANLAR, ONUN DEĞERİNİ BİLİR , VATANIN DEĞERİNİ DE ASKERLİK YAPAN BARIŞTA TER, SAVAŞTA KAN DÖKEN BİLİR.
Hakan - Yazıklar olsun size şimdi başkalarınada kötü örnek olacaklarr nasıl olsa cezası yokk
İzmi̇tli̇ - BİZLER ÖPÜP BAŞIMIZIN ÜSTÜNE KOYUYORUZ TIPKI KUTSAL KİTABIMIZ KURAN I KERİM GİBİ.BU PİSLİKLER BÖYLE İŞTE TANIYIN EY TÜRK HALKI VE KOCAELİLER İŞTE AKP BUDUR.NASIL DİNİ BİR SÖMÜRÜ ARACI OLARAK KULLANIYORLARSA BAYRAĞIMIZADA EN UFAK SAYGI VE SEVGİLERİ YOKTUR BUNLARIN ALLAH HEPSİNİN BELASINI VERSİN.NE YAPSIN SAVCI VE HAKİMLERDE KORKUYORLAR BAŞKA BİR YERE SÜRÜLMEKTEN.DOĞRU BİR KARAR VEREMİYORLAR GALİBA.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.