AKP’nin Türk bayrağına saygısızlığına takipsizlik kararı!

AKP Gebze İlçe Teşkilatı'nın Haziran 2021 tarihinde sandık başkanları toplantısında masalara serilen Türk bayraklarının sofra bezi gibi kullanılmasına tepki yağmıştı. Skandal görüntülerle ilgili haberi ilk gazetemiz yapmış, 23 Haziran 2021 tarihli gazetemizde de “AKP’den Türk Bayrağına Saygısızlık” başlığı ile manşetimizden yer vermiştik. Sözcü Gazetesi’nden Halil Ataş’ın haberine göre, suç duyurusu hakkında savcılık takipsizlik kararı verdi.

“BABAM AFFETSİN, HESABINI SORAMADIM”

Şehit Polis Celil Dağ'ın oğlu olan İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ömer Furkan Dağ, Kocaeli AKP Gebze İlçe Teşkilatı'nın bir toplantıda masalara serilen Türk bayraklarının sofra bezi gibi kullanılmasına tepki göstererek suç duyurusunda bulunmuştu. Dağ, sosyal medyadan Gebze Cumhuriyet Savcılığının soruşturmaya yer olmadığına dair kararını paylaşarak, “Babam affetsin, hesabını soramadım. Takdir, Türk milletinin” ifadelerini kullandı.

SAVCILIĞA DİLEKÇE VERMİŞTİ

Dağ, yaptığı suç duyurusunda, “Bayrağımıza yapılan bu çirkin saldırı babasını teröre şehit vermiş bir evlat olarak beni ve Türk milletini derinden sarsmış, bu ve bunun gibi saygısızlıklarla hukuk mücadelesi vermek için suç duyurusunu yazmak zaruri hale gelmiştir. Öncelikle belirtmek gerekir ki; Türk Bayrağı Kanunu’nun 7’nci Maddesi’nde Türk Bayrağı yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun; masalara, kürsülere örtü olarak serilemez” demişti.

AKP’Lİ KAYA, ÖZÜR DİLEMİŞTİ

AKP Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, tepkiler üzerine konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapmıştı. Kaya açıklamasında, “Aziz şehitlerimizin kanının simgesi, bağımsızlığımızın sembolü ve tartışmasız şekilde en önemli kutsalımız olan Ay-Yıldızlı bayrağımız uğruna can vermeye hazır bir teşkilat mensupları olarak, Türk bayrağımızı bugüne kadar en yüksek noktalara taşımak ve orada dalgalandırmak için mücadelemizi sürdüreceğimizi, yapılan eleştirileri ve hassasiyeti saygıyla karşılayarak, bu görüntüye sebebiyet verdiğimiz için yüce milletimizden özür dilediğimizi saygılarımızla kamuoyunun bilgilerine sunarız” ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Haziran 2021 tarihinde AKP Gebze İlçe Teşkilatı'nın Arapçeşme Mahallesi'nde sandık başkanları toplantısında, masalara serilen Türk bayrakları sofra bezi gibi kullanılarak üzerine yiyecekler konulmuştu. AKP'li yöneticilerin sosyal medyadan paylaştığı toplantının fotoğrafları büyük tepki çekmiş, Şehit Polis Celil Dağ'ın oğlu İYİ Partili Ömer Furkan Dağ da, “O bayrakta babamın da kanı var. Bunun hesabını sormazsam namerdim” diyerek, AKP Gebze İlçe Teşkilatı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.