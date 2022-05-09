09 May 2022 - 16:41- Gündem G: 09 May 2022 - 16:43

Muhtar Özer: Suyu kirleten her kimse bulunsun

Kandıra Arıklar Göleti’nden başlayarak Sarısu’da denize dökülen Sarısu Çayı’nda ortaya çıkan kötü koku ve köpüklenme üzerine yetkililer çaydan numune alarak soruşturma başlattı. Lokmanlı Muhtarı İrfan Özer, “Buradan yetkililere sesleniyorum bu suyu kirleten her kimse bulunsun” dedi

Muhtar Özer: Suyu kirleten her kimse bulunsun mask

Kandıra’da Sarısu Çayı bölgesinde hayvancılık ve seracılık yapan üreticiler, çaydan gelen kötü koku ve su yüzeyinde beliren köpüklenme nedeniyle durumu yetkililere bildirdi. Şikayetler nedeniyle harekete geçen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sudan numune alarak soruşturma başlattı. Çayın kirletilmesine tepki gösteren Lokmanlı Muhtarı İrfan Özer, suçluların derhal bulunması için yetkililere seslenerek, “Hem ürünlerimiz hem de hayvanlarımız için oldukça tehlikeli bir durum. Bu dereye bu pisliği salan her kimse vicdanen rahat mı merak ediyorum. Sağlığımız bu kadar mı ucuz? Buradan yetkililere sesleniyorum bu suyu kirleten her kimse bulunsun” ifadelerini kullandı.
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09 May 2022 - 16:41 - Gündem

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