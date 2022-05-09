Erdoğan’dan ‘Suriyeli’ açıklaması: Ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen MÜSİAD 32. kuruluş yıl dönümü programı ve Türkiye’nin Gücü Ödülleri törenine katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi: MÜSİAD hep öncü bir rol üstlenmiştir. Sizler veren elin alan elden üstün olduğu inancıyla yardımlar yaptınız. Kazancınızı ihtiyaç sahipleriyle de paylaşarak iş dünyasına örnek oldunuz. İşte Suriye’nin kuzeyinde olduğu gibi 650 briket evin orada inşa edilmesi gibi…

Hedef en az 100 bin briket evi orada inşa etmek. Her birinizi tebrik ediyorum. Birilerinin kalkıp ülkemize hicret eden ama Suriye, ama Afganistan, fark etmiyor. Muhacirlik nedir, ensar nedir, bunu bilmeyenlerle bizim işimiz yok.

KAPIMIZ AÇIK

Suriye’den savaştan çıkıp, ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Siz ne derseniz deyin Bay Kemal, biz oradayız. Biz bu konutları da onun için yapıyoruz. Kendileri arzu ettikleri zaman ülkelerine dönebilirler. Ama biz bunları asla bu topraklardan kovmayız, kovmayacağız da… Kapımız açık onlara, ev sahipliği yapamaya devam edeceğiz.

KATİLLERİN KUCAĞINA ATMAYIZ

Birileri çıkmış durmadan laf salatası yapıyorlar. Biz onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz ve onları katillerin kucağına atmayacağız. Biz bu yolda aynen yürümeye devam edeceğiz. Yapılan fedakarlıkların boşa gitmediğini görüyoruz.

ERDOĞAN SON 1 AYDA NE DEDİ?

Bazı muhalefet partileri iktidar olmaları durumunda sığınmacıları Suriye’de savaşın son bulmasına yardımcı olarak ülkelerine göndereceklerini söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen mart ayında dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

Erdoğan, “Ana muhalefet, ‘Biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz' diyor. Biz göndermeyeceğiz. Ensarın ne olduğunu biliyoruz” diye konuşmuştu.

Bu açıklamalara gelen tepkilerin ardından Erdoğan, nisan ayında “Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” değerlendirmesini yapmıştı.

Geçen hafta ise “1 milyon Suriyeli kardeşimizin dönüşünü sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz” demişti.