Erdoğan’dan ‘Suriyeli’ açıklaması: Ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen MÜSİAD 32. kuruluş yıl dönümü programı ve Türkiye’nin Gücü Ödülleri törenine katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi: MÜSİAD hep öncü bir rol üstlenmiştir. Sizler veren elin alan elden üstün olduğu inancıyla yardımlar yaptınız. Kazancınızı ihtiyaç sahipleriyle de paylaşarak iş dünyasına örnek oldunuz. İşte Suriye’nin kuzeyinde olduğu gibi 650 briket evin orada inşa edilmesi gibi…
Hedef en az 100 bin briket evi orada inşa etmek. Her birinizi tebrik ediyorum. Birilerinin kalkıp ülkemize hicret eden ama Suriye, ama Afganistan, fark etmiyor. Muhacirlik nedir, ensar nedir, bunu bilmeyenlerle bizim işimiz yok.
KAPIMIZ AÇIK
Suriye’den savaştan çıkıp, ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Siz ne derseniz deyin Bay Kemal, biz oradayız. Biz bu konutları da onun için yapıyoruz. Kendileri arzu ettikleri zaman ülkelerine dönebilirler. Ama biz bunları asla bu topraklardan kovmayız, kovmayacağız da… Kapımız açık onlara, ev sahipliği yapamaya devam edeceğiz.
KATİLLERİN KUCAĞINA ATMAYIZ
Birileri çıkmış durmadan laf salatası yapıyorlar. Biz onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz ve onları katillerin kucağına atmayacağız. Biz bu yolda aynen yürümeye devam edeceğiz. Yapılan fedakarlıkların boşa gitmediğini görüyoruz.
ERDOĞAN SON 1 AYDA NE DEDİ?
Bazı muhalefet partileri iktidar olmaları durumunda sığınmacıları Suriye’de savaşın son bulmasına yardımcı olarak ülkelerine göndereceklerini söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen mart ayında dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.
Erdoğan, “Ana muhalefet, ‘Biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz' diyor. Biz göndermeyeceğiz. Ensarın ne olduğunu biliyoruz” diye konuşmuştu.
Bu açıklamalara gelen tepkilerin ardından Erdoğan, nisan ayında “Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” değerlendirmesini yapmıştı.
Geçen hafta ise “1 milyon Suriyeli kardeşimizin dönüşünü sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz” demişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Izmitli - hahahaaa, neoldu hemen gaza gelmiştiniz gönderilecekler diye, ben ne dedim göndermezlerrrr, anlayın bunu göndermezler, sadece birilerinin gazını aldı bir miyonunu gönderecegiz diyerek, bunlar gırakın göndermeyi yenilerini alır benden demesi,
İzmi̇tli̇ - SEN ONLARI KOVMAZSAN BİZ SENİ İLK SEÇİMDE KOVARIZ ERDOĞAN DERT ETME SEN.BİZDE İLK SEÇİMDE GEREĞİNİ YAPACAZ MERAK ETME.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.