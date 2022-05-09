09 May 2022 - 17:02- Gündem G: 09 May 2022 - 17:04

 Hürriyet, uluslararası arenada  Kocaeli’yi temsil edecek

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 11-13 Mayıs’ta İsveç’te gerçekleştirilecek olan ICLEI Dünya Kongresi’nde kentimizi temsil edecek

 Hürriyet, uluslararası arenada  Kocaeli’yi temsil edecek mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’in Türkiye’deki sayılı üyelerinden biri olarak bulunduğu ICLEI (Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler) tarafından üç yılda bir düzenlenen Dünya Kongresi’ne katılarak kentimizi uluslararası arenada tanıtacak. Dünya çapında 2 bin 500’ün üzerinde bölgesel ve yerel yönetimden üyesi bulunan ICLEI’in 11-13 Mayıs’ta İsveç Malmö’de gerçekleştireceği Dünya Kongresi’nde Başkan Hürriyet’e Başkan Yardımcıları Seyhan Özcan, Ünal Özmural ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü AB Proje Uzmanı Burak Ergelen eşlik edecek. İzmit Belediyesi, sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirdiği çalışmalar, karşılaştığı zorluklar, sürdürülebilirlik stratejileri ve iyi uygulama örneklerini tüm katılımcılarla paylaşacak. 

İŞBİRLİKLERİ OLUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR

Malmö Belediye Başkanı ve ICLEI Başkan Yardımcısı olan Katrin Stjernfeldt Jammeh’in ev sahipliğinde “İklim nötr bir gelecek” sloganıyla gerçekleştirilecek kongrede küresel ölçekte ICLEI üyesi yerel yönetim temsilcileri, uluslararası sivil toplum örgütleri ve finans kuruluşlarının katılımıyla sürdürülebilir finans ve yenilikçilik alanında işbirlikleri oluşturulması hedeflenecek. ICLEI Dünya Kongresi, yerel yönetimlerin sürdürülebilirlik, iklim krizi, gıda krizi gibi konularda karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunması, iyi uygulama deneyimlerini paylaşması, küresel ölçekte işbirliği fırsatları yaratılması ve küresel finansal kaynaklara erişim konusunda uluslararası temsilcilerle diyalog geliştirilmesi gibi somut hedeflerle düzenlenecek.

09 May 2022 - 17:02 - Gündem

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