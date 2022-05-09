Büyükşehir taksi durak yerlerini kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İzmit'te bulunan 5 adet taksi durağı 5 yıl süreyle kiraya verilecek. Durak yerleri için ihale bedelleri 18 bin 850 TL+KDV ile 23 bin 350 TL+KDV arasında değişiyor. İhaleler 18 Mayıs Çarşamba günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.