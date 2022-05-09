09 May 2022 - 17:23- Gündem G: 09 May 2022 - 17:25

Büyükşehir taksi durak yerlerini kiraya verecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit'te bulunan 5 adet taksi durağı kiraya verilecek.

Büyükşehir taksi durak yerlerini kiraya verecek mask

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İzmit'te bulunan 5 adet taksi durağı 5 yıl süreyle kiraya verilecek. Durak yerleri için ihale bedelleri 18 bin 850 TL+KDV ile 23 bin 350 TL+KDV arasında değişiyor. İhaleler 18 Mayıs Çarşamba günü  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilecek.

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09 May 2022 - 17:23 - Gündem

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