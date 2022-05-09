Moğultay: Bu saatten sonra AK Parti komisyonunda olanlarla işim olmaz

İzmit’e bağlı Sanayi Mahallesi Muhtarı İsmail Moğultay, mahallenin sanayi ile özdeşleştirilmesi ve mahalle halkının da isim değişikliği talebi olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz aylarda imza toplamıştı. 2 bin 406 nüfusu bulunan Sanayi Mahallesi’nde yeni ismin Mevlana Mahallesi olması için yaklaşık 400 imza topladığını belirten Moğultay, isim değişikliği için İzmit Belediyesi’ne başvurdu. Talep doğrultusunda İzmit Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında bu konu görüşülmesi için gündeme alırken isim değişikliği talebinin komisyondan geri döndüğü öğrenildi. Komisyonun reddetmesi nedeninin Sanayi Mahallesi’nde bulunan esnafların adreslerinin değişmesi ve ciddi maliyetler getireceği olduğu belirtilirken Mahalle Muhtarı İsmail Moğultay gazetemize yaptığı açıklamada sert ifadelerde bulundu.

MUZAFFER GÜRFİDAN MI RİCA ETTİ?

Moğultay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Muzaffer Gürfidan ‘burada her esnafa külfet olacak’ diye rica etmiş. Halbuki külfet olacak bir şey yok. Herkes e-faturaya geçecek isim değiştiği zaman. Eski faturalar kalmadı. Mahallenin ismi ‘Sanayi’ kalsın; onun işine geliyor. Burada benim mahallemde bulunan onlarca kooperatiften birisin. Bu mahallenin mülki amiri benim. Buranın asil vatandaşları burada ikamet eden vatandaşlar. Akşam olunca herkes evine gidiyor.

“AK PARTİ KOMİSYONUNDA OLAN KİMSEYLE İŞİM OLMAZ”

3-4 sayfa imza topladık; sonuçta mahallenin de yüzde 90 istiyor. Bizimkiler de para babalarını baz aldılar. Komisyondan ‘gerek yok’ diye çıkmamış. Özellikle AK Partili üyelerin, yüzde 70 oy aldığı mahalleye karşı yaptığı tavır bu. Bundan sonra biz de gereken cevabı vereceğiz. Yüzde 70 oy aldığı bir mahallede yüzde 90 olan talebi geri çevirip esnafın sözünü dinlemesi, mahallede ikamet etmeyen esnafın sözünü dinlemesi, onun ricasını emir kabul etmesi bizim için bardağı taşırdı. Benim için bu saatten sonra AK Parti komisyonunda olan hiç kimseyle ve bu kararı alan ilçe başkanıyla filan hiçbiriyle işim olmaz.”