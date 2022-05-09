Halk ekmeğe Büyükakın ayarı!

İzmit'te 8 ayrı noktaya koyulan ‘Halk Ekmek’ büfelerinde 2.50 TL olan ekmeğin gramajı düşürülerek gizli zam uygulanmıştı. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, duruma el attı ve 200 gram ekmeği 2.5 liradan 2 liraya düşürülmesini istedi. Halk Ekmek büfelerinde yarından itibaren 200 gram ekmek 2 TL'den satışa çıkacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.