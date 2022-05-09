Halk ekmeğe Büyükakın ayarı!

İzmit'te 8 ayrı noktaya koyulan ‘Halk Ekmek’ büfelerinde 2.50 TL olan ekmeğin gramajı düşürülerek gizli zam uygulanmıştı. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, duruma el attı ve 200 gram ekmeği 2.5 liradan 2 liraya düşürülmesini istedi. Halk Ekmek büfelerinde yarından itibaren 200 gram ekmek 2 TL'den satışa çıkacak.