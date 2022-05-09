09 May 2022 - 20:26- Gündem G: 09 May 2022 - 20:38

Halk ekmeğe Büyükakın ayarı!

Halk Ekmek büfelerinde 200 gramı 2.5 TL olarak satılan ekmek, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla 2 TL'ye düşürüldü.
Halk ekmeğe Büyükakın ayarı! mask

İzmit'te 8 ayrı noktaya koyulan ‘Halk Ekmek’ büfelerinde 2.50 TL olan ekmeğin gramajı düşürülerek gizli zam uygulanmıştı. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, duruma el attı ve 200 gram ekmeği 2.5 liradan 2 liraya düşürülmesini istedi. Halk Ekmek büfelerinde yarından itibaren 200 gram ekmek 2 TL'den satışa çıkacak.

09 May 2022 - 20:26 Kocaeli/ İzmit- Gündem

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