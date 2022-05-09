09 May 2022 - 20:40- Gündem G: 09 May 2022 - 20:42

Çenesuyu'nda üç istifa birden

Derince Belediyesi'nin iştiraklerinden Çenesuyu’nda üç müdür görevinden istifa etti

Çenesuyu'nda üç istifa birden mask

Derince Belediyesi'nin iştirakinden Çenesuyu A.Ş.’de flaş bir gelişme yaşandı. Çenesuyu’nda görev yapan Satış ve Pazarlama Müdürü Ceyhun Salihoğlu, Satın Alma Müdürü Meryem Yıldırım ve Sorumlu Müdür Sevinç Ay, bugün görevinden istifa etti. Üç isim istifa kararını noter kanalıyla kuruma bildirdi. Üç müdürün aynı anda istifa kararı almasının nedeni ise merak ediliyor.
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09 May 2022 - 20:40 - Gündem

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