10 May 2022 - 10:47- Gündem G: 10 May 2022 - 10:49

Kocaeli Huzurevi’nin adı için Kent Konseyi Başkanı Erol'dan öneri

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Kocaeli Huzurevi’nin adının “Olcay Ilıcalı” olması gerektiğini söyledi.
Kocaeli Huzurevi’nin adı için Kent Konseyi Başkanı Erol'dan öneri mask

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Son günlerde yerel basımızda gündeme gelen ve yapımı tamamlanmakta olan Kocaeli Huzurevine verilmesi düşünülen isim hakkında, bir açıklama yapmamız gerekli hale gelmiştir. Kulağımıza gelen duyumlara göre, Kocaeli Huzurevi’ne, kentimiz ile hiçbir organik bağı olmayan, siyasetçi Güldal Akşit adının verilmesi istenmektedir. Kendisini saygı ve rahmetle anıyoruz.

OLCAY ILICALI OLMALI

Ancak; bu düşüncenin hangi gerekçelere dayandırıldığı, kent halkının ve dinamiklerinin görüşü alınmadan, bir oldu- bitti ye getirilmesini, kentlilik bilinci ve ruhu bakımından kabul edilebilir bulmadığımızı belirtmek istiyoruz. İzmit Kent Konseyimizin, çatımız altında bulunan kurumsal yapıların ve İzmitlilerin bir isim talebi olduğunu açıklamayı bir kent görevi sayıyoruz. Kocaeli Huzurevinin, yıkılan ilk binasının yapımında büyük emeği olan ve temel harcını koyan, 1994 yılında kurucu başkanı olduğu Kocaeli Huzurevi Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğini hayata geçiren, 2020 yılındaki vefatına kadar, 26 yıl dernek başkanlığını görevini aralıksız sürdüren, yeni binanın yapımı için gece gündüz çalışan Olcay Ilıcalı’nın isminin, Kocaeli Huzurevi’ne verilmesini talep ediyoruz.

HERKESE SESLENDİ

Toplumsal duyarlılığı yüksek, kucaklayıcı tavrı, hayırsever ve çalışkan kişiliği ile huzurevi sakinlerinin, idarecilerinin, diğer sivil toplum örgütlerinin ile İzmitlilerin gönlünde yeri doldurulamayacak bir boşluk bırakarak, 2 yıl önce aramızdan ayrılan Olcay Ilıca’nın adının, Kocaeli Huzurevi’ne verilmesinin, yerinde, yakışan ve tüm kentin kabullenebileceği, tartışma götürmeyecek olgunlukta bir karar olduğunun bilinmesini istiyoruz. Bu vesile ile başta Sayın Kocaeli Valisi Seddar Yavuz olmak üzere Kocaeli milletvekillerine, “Olcay Ilıcalı Kocaeli Huzurevi” ismi etrafında toplanmaları konusunda hassasiyete ve duyarlılığa davet ediyoruz. Kenti kent yapan, emek ve değer katan insanlara da, vefa borcumuzu bu yolla ödemek istiyoruz. Gereğinin yapılacağına olan inancımızı koruyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.”

10 May 2022 - 10:47 - Gündem

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