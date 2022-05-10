10 May 2022 - 10:57- Gündem G: 10 May 2022 - 11:09

Soylu açıkladı: Yeni ehliyetlerde değişiklik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni e-sürücü belgesinde yapılan değişikliği kamuoyuyla paylaştı.
Soylu açıkladı: Yeni ehliyetlerde değişiklik mask

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; yerli e-Pasaport, yeni e-Mavi Kart ve yeni e-Sürücü Belgesi tanıtım toplantısında konuştu. Soylu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

5 yıl olan yeşil pasaport geçerlilik süresi, yeni nesil yerli e-pasaportla 10 yıla çıkıyor.

Yeni yerli e-pasaport tasarım çalışmalarını ve pilot üretimini başarı ile tamamladık. Ağustos ayında kendi e-pasaportumuzu kendimiz üretmeye başlıyoruz.

Yeni e-sürücü belgesi de temassız çip kullanılarak teknolojik yönden geliştirilmiş, güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarılmıştır. Yeni e-sürücü belgesinde de yeni e-pasaportlarda olduğu gibi ‘Turkey’ yerine ilk kez ‘Türkiye’ ifadesi kullanılacaktır.

Bugüne kadar kriterlerini sağlamak suretiyle vatandaşlık hakkı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950’dir.
# ile

10 May 2022 - 10:57 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.172.874 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İşsizlik rakamları açıklandı mask
İşsizlik rakamları açıklandı
Genç-İMO “Staja Birlikte Hazırlanıyoruz” semineri düzenlendi mask
Genç-İMO “Staja Birlikte Hazırlanıyoruz” semineri düzenlendi
Hazır beton ürünleri satın alınacak mask
Hazır beton ürünleri satın alınacak
Tel çit satın alınacak mask
Tel çit satın alınacak
KOÜ ile İPAR arasında protokol imzalandı mask
KOÜ ile İPAR arasında protokol imzalandı
İzmit Belediyesi, el emeği satış stantları sezonunu açtı mask
İzmit Belediyesi, el emeği satış stantları sezonunu açtı
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL