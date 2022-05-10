Soylu açıkladı: Yeni ehliyetlerde değişiklik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; yerli e-Pasaport, yeni e-Mavi Kart ve yeni e-Sürücü Belgesi tanıtım toplantısında konuştu. Soylu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

5 yıl olan yeşil pasaport geçerlilik süresi, yeni nesil yerli e-pasaportla 10 yıla çıkıyor.

Yeni yerli e-pasaport tasarım çalışmalarını ve pilot üretimini başarı ile tamamladık. Ağustos ayında kendi e-pasaportumuzu kendimiz üretmeye başlıyoruz.

Yeni e-sürücü belgesi de temassız çip kullanılarak teknolojik yönden geliştirilmiş, güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarılmıştır. Yeni e-sürücü belgesinde de yeni e-pasaportlarda olduğu gibi ‘Turkey’ yerine ilk kez ‘Türkiye’ ifadesi kullanılacaktır.

Bugüne kadar kriterlerini sağlamak suretiyle vatandaşlık hakkı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950’dir.