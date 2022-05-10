Kocaeli Kitap Fuarı, iki yıl sonra dolu dolu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğin 12. Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl 14 Mayıs’ta start alıyor. Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan kitap fuarı bu yıl tekrar kitapseverler ile bir araya geliyor. Kocaeli 12. Kitap Fuarı’nda yine birbirinden önemli yazarlar da söyleşileriyle konuk olacak. İmza günlerinin yanı sıra birçok söyleşinin de yer alacağı 12. Kocaeli Kitap Fuarı, 22 Mayıs’a kadar sürecek. Fuar, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

BASIN TOPLANTISI DÜZNELENDİ

12. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde bugün Maide Restoran’da basın toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Murat Yavuz, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan, KOÜ Genel Sekreter Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Yeğin, KOTO Genel Sekreteri Mert Alnıpak da eşlik etti.

“BU SENE ÖZLEMLERİNİ GİDERECEĞİZ”

Kocaeli Kitap Fuarı hakkında açıklamalarda bulunan Gündoğdu, şu ifadelere yer verdi; “Interteks’te düzenliyorduk fakat orası aşırı kar yağışı nedeniyle çatısı çöktü ve kullanılamaz hale geldi. Teknik raporda da kullanılamayacağı belirtildiği için bu sene, belki seneye de yapabiliriz, Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapacağız. Yeni Fuar Merkezimizi Kartepe Fuar Merkezi’nde yapacağız. Çalışmalar sürüyor. Pandemi nedeniyle iki yıllık ara vermiştik. Bize gelen telefonlardan anlıyoruz ki Kocaeli Kitap Fuarımızı insanlar çok özlediler. Bu sene bu özlemlerini gidereceğiz inşallah.

673 ETKİNLİK DÜZENLENECEK

Ziyaretçi sayısından da anlıyoruz. 11 tane kitap fuarında toplamda 5 buçuk milyon insan Kocaeli Kitap Fuarı’nı ziyaret etmiş; bu sayının da artarak devam edeceğini düşünüyoruz. 315 yayınevinin açacağı stantlarda milyonlarca kitap karşılayacak. 40 tane sahaf bizi geçmişin tozlu raflarında karşılayacak. 70 sivil toplum kuruluşu, 380 yazarın katılacağı, 123 söyleşi ve 550 imza programının yer aldığı 673 tane etkinlik düzenlenecek. Bu sayının daha da artmasını bekliyoruz.

BU YILIN TEMASI ŞİİR

Kitap Fuarı’na uzanan yolda gelenek haline gelen açık havada sinema etkinliği yarın akşam başlayacak. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’nde olacak. 20.30’da gerçekleştirilecek etkinlikte Mavi Boncuk filminin gösterimi yapılacak. Yine film gösteriminde öğrencilerimize çeşitli ikramlarda bulunacağız. Kitap Fuarımızı her yıl farklı temalarda düzenliyoruz. Bu yıl ana teması edebiyatın temel taşlarından biri olan, gönlümüze ve ruhumuza hitap eden şiir olarak belirledik. Ağırlıklı olarak şiirin edebiyat hayatımıza katkıları ele alınacak ve tanınmış şairlerimiz katılacak. Onur konuğu Nurullah Genç olarak belirlendi. Sanat-edebiyat ve fotoğraf sanatı dalında çok sayıda esere ve sayısız ödüle sahip olan Prof. Dr. Nurullah Genç, sanatın farklı alanlarına önemli katkılar sundu. Nurullah Genç, 15 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da Selim Sırrı Paşa Salonundaki ‘’Sanat ve Hayat’’ konulu söyleşisinde Kocaelililerle bir araya gelecek ve kitaplarını imzalayacak.

“BU YIL ÖZEL AÇILIŞ GECESİ DÜZENLEDİK”

Fuar öncesinde Kocaelililerin dört gözle beklediği, artık adı fuarla beraber anılan bir klasik daha 2 yıllık hasretin ardından geri dönecek. 13 Mayıs Cuma sabahı Cumhuriyet Bulvarında ağaçlar tekrar kitap açacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’ın katılımıyla saat 07.30’da başlayacak etkinliğimizde tarihi çınar ağaçlarına 5 bin adet kitap asılacak. Başkanımızla beraber okula giden öğrencilerimiz, işe giden vatandaşlarımız ve kitapseverler, hep birlikte ağaçlardan kitap toplayacak. Bu yıl 12. Kocaeli Kitap Fuarı için özel bir açılış gecesi düzenledik. 13 Mayıs Cuma akşamı Kongre Merkezinde 20.30’daki Açılış Özel Programında şairler sultanı Necip Fazıl Kısakürek, eserleriyle anılacak. Bu özel gecede İbrahim Sadri, üstadın en sevilen şiirlerini kendine has yorumuyla seslendirecek. Müzisyen Yücel Arzen ise Kısakürek’in şiirlerinden bestelediği 6 şarkısını seslendireceği bir konser verecek. Kocaeli Kitap Fuarımızın Onur Konuğu Nurullah Genç de o gece bizimle bir arada olacak.

ŞİİR SEVERLERLE ATEŞ BAŞINDA BULUŞULACAK

12. Kocaeli Kitap Fuarımızın ana teması ‘’şiir’’ olunca, şiire özgü ayrı bir program da organize ettik. 21 Mayıs Cumartesi gecesi yani fuarın son gecesinde şiir severlerle ateş başında buluşuyoruz. Kongre Merkezinde 20.30’da açık havada düzenlenecek ‘’Şiirden Şehirler’’ etkinliğimizde şairlerimiz Mustafa Akar, Nurettin Durman, Tuba Kaplan ve Ali Emre, tanınmış sunucu Nur Haktan’ın sunumuyla en güzel şiirlerini ateş başında bizlerle paylaşacak. Elbette bu ‘’Kocaeli Şiir Akşamında’’ etkinliğe katılanlara geceyi daha da güzelleştirmek için çeşitli ikramlarımız da olacak. Bildiğiniz gibi Türkiye’nin ilk Orman Kütüphanesi yine Türkiye’nin en büyük doğal yaşam alanı Ormanya’da bulunuyor.

“TÜRKİYE’NİN EN DEMOKRATİK KİTAP FUARI”

Kocaeli Kitap Fuarının bu yılki sosyal sorumluluk projesinde fuara katılan yazarlarımız, Orman Kütüphanemize çok önemli bir destek sağlayacak. ‘’Yazarından İmzalı Kitap’’ çalışmamızla kitap fuarına katılan yazarlarımızın imzalı kitaplarını fuarın ardından orman kütüphanemizde oluşturulacak özel bir alana yerleştireceğiz. Böylece kitap tutkunları Orman Kütüphanesinden sevdikleri yazarların ‘’Ormanya Kütüphanesine Sevgilerle’’ yazıp imzaladığı kitaplarını okuma mutluluğuna ulaşacak. 12. Kocaeli Kitap Fuarı’na katılacak önemli şair, yazar, edebiyatçı, spor ve siyaset adamı, söyleşi ve imza günlerine katılacak. Türkiye’nin en demokratik kitap fuarında, her görüşün temsilcilerinin yer aldığı Kocaeli Kitap Fuarı, böylece herkese kapılarını açtığını bir kez daha göstermiş olacak.

“KONGRE MERKEZİMİZİ EN UYGUN DÜZEYDE KULLANDIK”

Ve elbette kitap fuarımızda artık bir gelenek hale gelen, kapanış günü konuklarımızdan değerli Tarihçi, Akademisyen ve Yazar İlber Ortaylı “İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?” söyleşisinde tarihin derinliklerinden geleceğe uzanan yol hikâyelerini aktaracak. 12. Kocaeli Kitap Fuarına gelecek misafirlerimizin fuar alanına ulaşımında ve stantlara erişiminde çok iyi bir planlamayla Kongre Merkezimizi en uygun düzeyde kullandık. Tramvay hattının üst kısmında ayrı bir otopark alanı daha oluşturduk. Ben bu sene daha yoğun olacağını düşünüyorum. İki yıl ara verdik. Bu sene çok daha fazla olacağını dönüyorum. Ulaşım aksının içerisinde bir yer, SEKA Parkı’nın içerisinde bir yer. SEKA Parkımız zaten yoğunlaşıyor. 6 milyon lira civarında bir maliyetimiz var.

KOCAELİ KİTAP FUARI’NA ULAŞIM NASIL SAĞLANACAK?

Fuara kendi araçlarıyla Kocaeli’den veya çevre illerden gelecek konuklarımız için parklanma ve aydınlatma çalışmalarını tamamladığımız bu alan 800 araçlık otopark kapasitesine sahip. Basketbol sahamızın hemen yanındaki yemek çadırımızda Antikkapı restoran hizmeti verecek. Fuarımıza ulaşımın tramvayla yapılmasını sağlayacak çok önemli bir husus ise; Milli İrade Meydanındaki otoparkımız 14-22 Mayıs tarihleri arasında 9 gün ücretsiz hizmet verecek. Araçlarını buraya bırakan misafirlerimiz tramvayla rahat ve konforlu bir seyahatin ardından fuara erişim sağlayabilir.”