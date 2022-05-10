Bu haftaki tüm maçlar cumartesi

TFF, 1. Lig’de bu hafta sonu oynanacak olan maçların programını açıkladı. Böylece sondan bir önceki haftanın maçları 14 Mayıs Cumartesi günü oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak.
1. LİG 37. HAFTA MAÇ PROGRAMI – 16.00
Manisa FK
Tuzlaspor
Altınordu
Balıkesirspor
Ümraniyespor
Denizlispor
Ankaragücü
Boluspor
Eyüpspor
Kocaelispor
Erzurumspor
Keçiörengücü
Samsunspor
İstanbulspor
Menemenspor
Gençlerbirliği
Bandırmaspor
Bursaspor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.