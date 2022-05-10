10 May 2022 - 11:23- Spor G: 10 May 2022 - 11:28

Bu haftaki tüm maçlar cumartesi
Bu haftaki tüm maçlar cumartesi mask

TFF, 1. Lig’de bu hafta sonu oynanacak olan maçların programını açıkladı. Böylece sondan bir önceki haftanın maçları 14 Mayıs Cumartesi günü oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak.

1. LİG 37. HAFTA MAÇ PROGRAMI – 16.00

Manisa FK
Tuzlaspor

Altınordu
Balıkesirspor

 Ümraniyespor
Denizlispor

Ankaragücü
Boluspor

Eyüpspor
Kocaelispor

Erzurumspor
 Keçiörengücü

Samsunspor
İstanbulspor

Menemenspor
Gençlerbirliği

Bandırmaspor
Bursaspor

10 May 2022 - 11:23 - Spor

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