Bu haftaki tüm maçlar cumartesi

TFF, 1. Lig’de bu hafta sonu oynanacak olan maçların programını açıkladı. Böylece sondan bir önceki haftanın maçları 14 Mayıs Cumartesi günü oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak.

1. LİG 37. HAFTA MAÇ PROGRAMI – 16.00

Manisa FK

Tuzlaspor

Altınordu

Balıkesirspor

Ümraniyespor

Denizlispor

Ankaragücü

Boluspor

Eyüpspor

Kocaelispor

Erzurumspor

Keçiörengücü

Samsunspor

İstanbulspor

Menemenspor

Gençlerbirliği

Bandırmaspor

Bursaspor