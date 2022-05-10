Kocaeli Tabip Odası’ndan Başkan Hürriyet’e teşekkür plaketi

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ayşe Engin Arısoy ve yönetimini makamında ağırladı. Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Tuba Özeren Altın, Dr. Kenan Cibaroğulları, Dr. Mehtap Yılmaz Maçkalı ve Kocaeli Tabip Odası önceki dönem Başkanı Dr. Ömer Ardaman’ın da bulunduğu görüşmede Başkan Hürriyet, Prof. Dr. Ayşe Engin Arısoy’a başarılı bir dönem geçirmeleri temennisinde bulundu.

HÜRRİYET, “HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

Kocaeli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ayşe Engin Arısoy, özellikle pandemi döneminde sağlık çalışanlarına verdiği desteklerden ötürü Başkan Hürriyet’e teşekkür plaketi takdim etti. Nazik davranışlarından ötürü Prof. Dr. Ayşe Engin Arısoy ve beraberindekilere teşekkür eden Başkan Hürriyet, “Sağlık çalışanlarının görevlerini daha iyi koşullarda yapabilmeleri için her zaman destek vermeye hazırız. Yeni dönemde de bize düşen ne olursa her zaman yanınızdayız” ifadelerini kullandı.