İzmit Belediyesi, el emeği satış stantları sezonunu açtı

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kadın el emeği üretici stantlarını kış aylarında verilen aranın ardından yeniden vatandaşlarla buluşturuyor. Kendi imkânları ile üretim yapan kadınların, ürünlerini alıcılara ulaştırabilecek farklı satış kanalları imkânı sunan İzmit Belediyesi, stantlarla kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını güçlendirmeye devam edecek.

DOĞA DOSTU ÜRÜNLER

Her cuma günü 10.00-18.00 saatleri arasında İzmit Belediyesi B Blok önünde kurulacak olan ve doğa dostu kadın el emeği ürünlerinin yer alacağı stantlarda İzmit Kadın Girişimciler Merkezi, İzmit Çarşısı, İzmit Çınar Kadın Kooperatifi ve İZMEK’in girişimci kadınları yer alacak. Kadın üreticiler, el emeği ürünlerden hediye almak vatandaşları satış stantlarına bekliyor.