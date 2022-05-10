10 May 2022 - 11:29- Gündem G: 10 May 2022 - 11:31

KOÜ ile İPAR arasında protokol imzalandı

Kocaeli Üniversitesi ile İPAR - Macera ve Oyun Parkları Derneği arasında, iş birliği protokolü imzalandı. Protokolü KOÜ adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, İPAR adına ise Dernek Başkanı Yusuf Daştan imzaladı.
KOÜ ile İPAR arasında protokol imzalandı mask

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleştirilen protokole, Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Demir, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Elif Karagün ile İPAR Denetim Kurulu Üyesi Şöhret Pakiş katılım gösterdi.

Protokol ile; Kocaeli Üniversitesi ile İPAR – Macera ve Oyun Parkları Derneği arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Sosyal alanda ortak fikir ve işbirliği geliştirmek, parkların çocuk gelişimi üzerindeki etkisini değerlendiren bilimsel çalışmalar yapmak, sonuçlarını değerlendirmek, sonuçları ulusal ve uluslararası akademik çevrelerde bilimsel yayın olarak yayınlamak, Rekreasyon Bölümü öğrencilerinin staj yapacakları yeni bir alan oluşturmak, Rekreasyon bölümünden mezun olan öğrencilere Macera ve Çocuk Oyun Parklarını yeni bir sektör olarak sunmak ve kariyer yapabilecekleri istihdam sahası oluşturmak amacı taşıyor.

Protokol ile ayrıca, Parkların çocuk gelişiminde fizyolojik, psikolojik, sosyolojik ve akademik etkilerinin nicel ve nitel ölçümleme yapılarak ortaya konması, parkların özel gereksinimli çocukların rehabilitasyonuna yönelik etkilerinin ortaya konması ve Macera ve Çocuk Parklarının Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon bölümü mezunu gençlere yeni bir istihdam sahası açmak ve kariyer yapabilecekleri yeni bir alan olması açısından öncülük etmesi hedefleniyor.

10 May 2022 - 11:29 - Gündem

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