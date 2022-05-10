Ebeler Atatürk Anıtına çelenk bıraktı

Kocaeli Üniversitesi Ebelik Bölümü öğrencileri ve Kocaeli Üniversitesi ebeleri, Dünya Ebelik günü ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu’nun kuruluşunun 100.yılı nedeniyle Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Saat kulesindeki Atatürk Anıtı’nda düzenlenen çelenk törenine Kocaeli Üniversitesi Ebelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayla Ergin, Öğretim Görevlisi Dr. Nafiye Dutucu, Araştırma Görevlileri Suzi Özdemir ve Resmiye Kaya Odabaş ile Tıp Fakültesi Hastanesi Kalite Kontrol Müdür Yardımcısı ve sağlık bakım hizmetleri sorumlusu Hatice Baysal, Kocaeli Üniversitesi Ebelik Bölümü öğrencileri ve tıp fakültesinde görev yapan ebeler katıldı. Çelenk sunumunun ardından katılımcılar İstiklal Marşı’nı okudu. Ayrıca Uluslararası ebeler konfederasyonu kuruluşunun 100.yılı nedeniyle online olarak Ebelikte 100 yıllık gelişme konulu panel düzenlenecek.