10 May 2022 - 11:49- Kültür-Sanat G: 10 May 2022 - 11:51

Yabancı konuklara tarihi tur

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşen ve Erasmus Projesi kapsamında İtalya, Bulgaristan ve Romanya’dan gelen konuklar ‘Kültür Turu’ ile tarihimize şahitlik etti
Yabancı konuklara tarihi tur mask
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Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yerli misafirler için hayata geçirilen, “Gençlerle Geçmişe Yolculuk” ve yabancı konuklar için hazırlanan “Kültür Turu” ilimizin tanıtımı açısından ilgi görmeye devam ediyor. Başta Kocaeli’nin tarihini gençlere aşılamayı hedefleyen proje, yurt dışından gelen konuklar tarafından da tercih ediliyor.

HAYRAN KALDILAR

Son olarak İzmit Atatürk Ortaokulu öncülüğünde Erasmus Projesi olan “We Are Different & Inteligent" ile İtalya, Bulgaristan ve Romanya'dan 14 öğrenci ve 8 öğretmenden oluşan konuklara Kültür Turu düzenlendi. Tarihi Orhan Camii ile başlayan gezi programı sırasıyla; Kapanca Sokak, Sırrı Paşa Konağı, Kasr-ı Hümayun, Kültür Tepesi, Saat Kulesi ve Arkeoloji Müzesi ile tamamlandı. Konuklar deyim yerindeyse İzmit’e hayran kaldı.

10 May 2022 - 11:49 - Kültür-Sanat

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