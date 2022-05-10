Yabancı konuklara tarihi tur

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yerli misafirler için hayata geçirilen, “Gençlerle Geçmişe Yolculuk” ve yabancı konuklar için hazırlanan “Kültür Turu” ilimizin tanıtımı açısından ilgi görmeye devam ediyor. Başta Kocaeli’nin tarihini gençlere aşılamayı hedefleyen proje, yurt dışından gelen konuklar tarafından da tercih ediliyor.
HAYRAN KALDILAR
Son olarak İzmit Atatürk Ortaokulu öncülüğünde Erasmus Projesi olan “We Are Different & Inteligent" ile İtalya, Bulgaristan ve Romanya'dan 14 öğrenci ve 8 öğretmenden oluşan konuklara Kültür Turu düzenlendi. Tarihi Orhan Camii ile başlayan gezi programı sırasıyla; Kapanca Sokak, Sırrı Paşa Konağı, Kasr-ı Hümayun, Kültür Tepesi, Saat Kulesi ve Arkeoloji Müzesi ile tamamlandı. Konuklar deyim yerindeyse İzmit’e hayran kaldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.