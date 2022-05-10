Kartepe’nin aslanları Kırklareli’de! 

Kocaeli U-18 Elit lig 2. Grup’ta şampiyon olan Kartepe Belediyespor, Türkiye Şampiyonası grup maçları için Kırklareli’ye gitti. Kullarspor ile birlikte Kırklareli grup merkezinde yer alan mavi yeşilliler İstanbul Gazi Mahallesi ve Alibeyköy, Edirne Uzunköprü ve Tekirdağ Kapaklı Site ile mücadele edecek.
TANRIKULU: TÜRKİYE YARI FİNALLERİ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ
Teknik Direktör Selahattin Tanrıkulu “Türkiye Şampiyonası’na çok iyi hazırlandık, oyuncularıma güveniyorum. Kartepe Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kocaman bizlere desteğini esirgemedi. Biz de kendilerine grup şampiyonluğunu ve Türkiye yarı finallerini armağan etmek istiyoruz. Şuna emin olunsun ki Kartepe’yi ve Kocaeli’yi Kırklareli’de en iyi şekilde temsil edeceğiz” diye konuştu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.