10 May 2022 - 11:51- Spor G: 10 May 2022 - 11:55

Kartepe’nin aslanları Kırklareli’de! 
Kartepe’nin aslanları Kırklareli’de!  mask
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Kocaeli U-18 Elit lig 2. Grup’ta şampiyon olan Kartepe Belediyespor, Türkiye Şampiyonası grup maçları için Kırklareli’ye gitti. Kullarspor ile birlikte Kırklareli grup merkezinde yer alan mavi yeşilliler İstanbul Gazi Mahallesi ve Alibeyköy, Edirne Uzunköprü ve Tekirdağ Kapaklı Site ile mücadele edecek.

TANRIKULU: TÜRKİYE YARI FİNALLERİ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

Teknik Direktör Selahattin Tanrıkulu “Türkiye Şampiyonası’na çok iyi hazırlandık, oyuncularıma güveniyorum. Kartepe Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kocaman bizlere desteğini esirgemedi. Biz de kendilerine grup şampiyonluğunu ve Türkiye yarı finallerini armağan etmek istiyoruz. Şuna emin olunsun ki Kartepe’yi ve Kocaeli’yi Kırklareli’de en iyi şekilde temsil edeceğiz” diye konuştu.

10 May 2022 - 11:51 - Spor

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