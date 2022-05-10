Statta ağır hasar!

Kocaelispor’un son oynadığı Altınordu maçının ardında statta yine ağır hasarlar oluştu. Yaklaşık 30 bin kişinin yerinde takip ettiği maç öncesi önce taraftar ile çevik kuvvet ardından ise taraftarlar arasında karışıklıklar meydana gelmişti. Yaşanan olayların ardından Maraton tribününde 200’e yakın koltuk kırıldı. Öte yandan stadın farklı yerlerinde de kırık koltukların olduğu belirtildi. Maçın ardından ise 2038 no’lu locanın da camları kırıldı. Konu ile ilgili Gençlik Spor görevlileri hasar tespit raporunu hazırladıktan sonra Kocaelispor Kulübü’ne sunacak.