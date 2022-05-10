Statta ağır hasar!

Kocaelispor’un son oynadığı Altınordu maçının ardında statta yine ağır hasarlar oluştu. Yaklaşık 30 bin kişinin yerinde takip ettiği maç öncesi önce taraftar ile çevik kuvvet ardından ise taraftarlar arasında karışıklıklar meydana gelmişti. Yaşanan olayların ardından Maraton tribününde 200’e yakın koltuk kırıldı. Öte yandan stadın farklı yerlerinde de kırık koltukların olduğu belirtildi. Maçın ardından ise 2038 no’lu locanın da camları kırıldı. Konu ile ilgili Gençlik Spor görevlileri hasar tespit raporunu hazırladıktan sonra Kocaelispor Kulübü’ne sunacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.