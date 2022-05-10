10 May 2022 - 11:56- Spor G: 10 May 2022 - 11:58

Penaltı ile ilgili genel yorum: Karar doğruydu
Penaltı ile ilgili genel yorum: Karar doğruydu mask

Kocaelispor ile Altınordu arasında Kocaeli Stadı’nda oynanan maçın 47. dakikasında Mehmet Yılmaz bir anlık hata sonrası topu Şeref’e kaptırmış, Şeref de Mehmet’in hareketinin ardından kurnaz bir şekilde kendini yere bırakarak penaltıyı almıştı. Bu pozisyonun içeride mi dışarıda mı olduğu konusunda ağır basan yorum, pozisyonun ceza sahası dışında olduğu yönündeydi.

ÇEKME İÇERİYE KADAR TAŞINDI

Ancak hakem uzmanlarına pozisyonu sorduğumuzda aksiyonun dışarıda başladığı, çekmenin ceza sahası içine taşındığı, çekmenin bittiği anda Şeref’in ceza sahası içinde yer aldığı, bu nedenle de kararın doğru olduğu belirtildi. Öte yandan 87. dakikada Kolovos’un attığı golün de nizami olduğu, Altınordu kalecisi Ali Emre’nin, maçın hakemi Ali Palabıyık’a bakmak yerine yardımcının bayrağına aldanması sonrası yaptığı hatanın ve oyunu yavaşlatmak istemesinin faturasını ağır ödediği vurgulandı.

10 May 2022 - 11:56 - Spor

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