Turgay Altay neden bıraktı?

1. Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü’nde Teknik Direktörü Turgay Altay görevinden istifa etmişti. Bu istifanın altında yatan konu neydi? 46 puandaki ve 1 maçı da fazla olan Manisa ekibi ligde kalmayı garanti altına henüz almamışken iyi futbol oynatan bir teknik direktör neden istifa eder? İddia çok çarpıcı… Altay’ın, Manisa – Bursa maçının devre arasındaki çirkin teklifler karşısında rahatsız olduğu ve bu nedenle de görevi bıraktığı öne sürüldü.

VEDA AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE

Altay veda açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Her hikayenin bir sonu var… En dipten gelerek Play-Off’un eşiğine kadar geldiğimiz, çok özel ve güzel günler yaşadığımız Manisa FK kulübüne veda ediyorum. Bu vesileyle son topa kadar mücadele eden futbolcu kardeşlerime, özveriyle çalışan, bizlere evimiz gibi hissettiren tüm çalışma ve mesai arkadaşlarıma, en başından bu yana desteğini esirgemeyen değerli sportif direktörümüz Taner Savut’a, en zor zamanda ben ve ekibime güvenerek bu görevi veren değerli başkanımız Mevlüt Aktan ve Belediye başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e ve en başından bu yana desteklerini esirgemeyen centilmen Manisa FK taraftarları ile sportmen Manisa halkına teşekkürü borç bilirim. Her şey gönlünüzce, başarılarınız daim olsun.