Müebbet hapis cezası ile aranan kişi İzmit'te yakalandı

Alınan bilgiye göre 2012-2013 yılları arasında Kocaeli ve İstanbul’da işlemiş olduğu hırsızlık, basit yaralama, silahla yağma suçlarından 3 yıl 3 ay hapis cezası ve 2003 yılında İstanbul’da gerçekleşen kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile aranan S.T. (60) isimli şahıs polis ekiplerince İzmit’te yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.