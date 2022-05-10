Alınan bilgiye göre 2012-2013 yılları arasında Kocaeli ve İstanbul’da işlemiş olduğu hırsızlık, basit yaralama, silahla yağma suçlarından 3 yıl 3 ay hapis cezası ve 2003 yılında İstanbul’da gerçekleşen kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile aranan S.T. (60) isimli şahıs polis ekiplerince İzmit’te yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
10 May 2022 - 11:58- Asayiş Güncelleme: 10 May 2022 - 12:01
Müebbet hapis cezası ile aranan kişi İzmit'te yakalandı
Kocaeli ve İstanbul’da işlediği hırsızlık, basit yaralama, silahla yağma suçlarından 3 yıl 3 ay hapis cezası ve kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile aranan kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.