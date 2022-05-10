10 May 2022 - 12:01- Asayiş G: 10 May 2022 - 12:13

Karamürsel'de hırsızlık yaparken yakalandı

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesinde açıkta bırakılan malzemeleri çalmak isteyen bir kişi devriye gezen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Karamürsel'de hırsızlık yaparken yakalandı mask

Alınan bilgiye göre Karamürsel 4 Temmuz Mahallesinde gece geç saatlerde bir iş yerinde açıkta bırakılan malzemeleri çalmak isteyen A.B. (25) devriye gezen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 May 2022 - 12:01 Kocaeli/ Karamürsel- Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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