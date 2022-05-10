10 May 2022 - 12:33- Gündem G: 10 May 2022 - 12:35

Tel çit satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Tel çit satın alınacak

10 May 2022 - 12:33 - Gündem

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