10 May 2022 - 12:44- Eğitim G: 10 May 2022 - 12:47

Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte engelsiz dünya için robotik ürün geliştirdi

Derince ve Körfez ilçelerinde görev yapan öğretmen ve öğrenciler, engelsiz bir dünya projesinde buluştu. Engelsiz yaşam ürünleri ve etkinlikleri geliştiren grup, final sergisiyle de farkındalık oluşturdu.
Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte engelsiz dünya için robotik ürün geliştirdi mask
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Körfez ve Derince ilçelerinde görev yapan fen bilimleri, matematik, İngilizce, bilişim teknolojileri ve yazılım öğretmenlerinden oluşan 5 kişilik ekip 'Yaşam Varsa Umut Da Vardır' sloganıyla 'Engelsiz Bir Dünya' eTwinning projesi hazırladı. Öğretmenlerin projesine öğrenciler de destek verdi. Engellerin sadece fiziki olmadığının, başarının önündeki en büyük engelin 'düşünce' olduğuna dikkat çeken öğretmenler ve öğrenciler, projeyle engelli bireylere karşı olan düşünce biçimi engelini ortadan kaldırmayı hedefledi.

ÖĞRENCİLER ROBOTİK ÜRÜN GELİŞTİRDİ

Körfezkent Emlak Konut Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Zuhal Korkmaz ve Körfez BİLSEM Matematik Öğretmeni Mustafa Poslu’nun kuruculuğunu yaptığı projede; Körfezkent Emlak Konut Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Özlem Merve Saç, Çelik Sanayi Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Seyhan Kaya Başoğlu, Bekir Sıtkı Özer Ortaokulu Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni Esra Temür görev aldı. Proje, 12-15 yaş aralığındaki 23 öğrenciye uygulandı. Öğrencilerin engelli bireylerin sosyal ve fiziki yaşamda karşılaştıkları zorlukları ve olumsuzlukları tespit etmeleri, bunları nasıl ortadan kaldırabileceklerini düşünmeleri sağlandı. STEM modeli kullanılan Engelsiz Bir Dünya projesinde öğrenciler çözümlere uygun robotik ürün geliştirdi. Projeyle öğrencilerde kod okuryazarlığı bilinci geliştirildi, sistemli düşünme, problem çözme, olaylar arasındaki ilişkileri görme, düşünme ve empati kurma becerileri de güçlendirildi.

FİNAL SERGİSİ İLGİ ÇEKİCİ VE EĞLENCELİ GEÇTİ

Projenin finalinde ise öğrenciler Körfezkent Emlak Konut Ortaokulu'nda düzenlenen sergide bir araya geldi. Proje süresince yapılan tüm çalışmalar final sergisinde görücüye çıktı. Körfezkent Emlak Konut Ortaokulu Müdürü Ayhan Gönülaçar'ın ev sahipliğindeki sergiye, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, projeye katılan okulların idarecileri, veliler ve öğrenciler katıldı. Sergide öğrenciler ve engelli bireyler için çeşitli sosyal etkinlik de yapıldı. Projenin tanıtıldığı final sergisinde, engel tanımayan özel birey Yasin Dağlı duygu yüklü konuşma yaptı. Ardından resim sergisi gezildi, engelsiz dünya umut ağacı yapıldı. Boyama etkinliği düzenlenen finalde, engelsiz mahalle robotik ürünler sergisi büyük ilgi çekti. Final sergisi, engelsiz müzik ve dans gösterisi ile engelsiz oyunlar oynanmasıyla sürdü ve fidan dikimiyle sona erdi.

10 May 2022 - 12:44 Kocaeli- Eğitim

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