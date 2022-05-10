10 May 2022 - 12:46- Siyaset G: 10 May 2022 - 12:49

Muharrem İnce geliyor!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Kocaeli’ye gelecek

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Muharrem İnce geliyor! mask

Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce, ülke genelinde başlattığı teşkilat ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Kocaeli genelindeki tüm teşkilatla bir araya gelerek istişarelerde bulunacağı öğrenilen İnce 24 Mayıs Salı günü sabah saatlerinde Kocaeli’de olacak.

10 May 2022 - 12:46 Kocaeli- Siyaset

Muhabir  Serhat Güneş

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