Muharrem İnce geliyor!

Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce, ülke genelinde başlattığı teşkilat ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Kocaeli genelindeki tüm teşkilatla bir araya gelerek istişarelerde bulunacağı öğrenilen İnce 24 Mayıs Salı günü sabah saatlerinde Kocaeli’de olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.