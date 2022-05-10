Otopark 9 gün boyunca ücretsiz olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğin 12. Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl 14 Mayıs’ta start alıyor. Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan kitap fuarı bu yıl tekrar kitapseverler ile bir araya geliyor. Kocaeli 12. Kitap Fuarı’nda yine birbirinden önemli yazarlar da söyleşileriyle konuk olacak. İmza günlerinin yanı sıra birçok söyleşinin de yer alacağı 12. Kocaeli Kitap Fuarı, 22 Mayıs’a kadar sürecek. Fuar, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

"9 GÜN ÜCRETSİZ OTOPARK"

Lansmanda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, "Fuara kendi araçlarıyla Kocaeli’den veya çevre illerden gelecek konuklarımız için parklanma ve aydınlatma çalışmalarını tamamladığımız bu alan 800 araçlık otopark kapasitesine sahip. Basketbol sahamızın hemen yanındaki yemek çadırımızda Antikkapı restoran hizmeti verecek. Fuarımıza ulaşımın tramvayla yapılmasını sağlayacak çok önemli bir husus ise; Milli İrade Meydanındaki otoparkımız 14-22 Mayıs tarihleri arasında 9 gün ücretsiz hizmet verecek. Araçlarını buraya bırakan misafirlerimiz tramvayla rahat ve konforlu bir seyahatin ardından fuara erişim sağlayabilir.” ifadelerini kullandı.