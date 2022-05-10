KSMMMO Adayı Çakır, Gebze’deki meslektaşlarıyla buluşacak

Kocaeli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Diyalog Grubu’nun Başkan Adayı Özcan Çakır ve Diyalog Grubu yönetim kurulu aday üyeleri ile birlikte yarın (11 Mayıs) saat 10:00’da Gebze Ellade Restaurant Cafe’de kahvaltı programı düzenleyecek. Çakır, kahvaltıda Gebze ilçesindeki meslektaşlarıyla bir araya gelerek sohbet edip sorunlarını dinleyecek.