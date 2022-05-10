Kocaeli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Diyalog Grubu’nun Başkan Adayı Özcan Çakır ve Diyalog Grubu yönetim kurulu aday üyeleri ile birlikte yarın (11 Mayıs) saat 10:00’da Gebze Ellade Restaurant Cafe’de kahvaltı programı düzenleyecek. Çakır, kahvaltıda Gebze ilçesindeki meslektaşlarıyla bir araya gelerek sohbet edip sorunlarını dinleyecek.
10 May 2022 - 14:51- Gündem Güncelleme: 10 May 2022 - 14:53
KSMMMO Adayı Çakır, Gebze’deki meslektaşlarıyla buluşacak
KSMMMO Başkan Adayı Özcan Çakır, yarın saat 10.00’da Ellade Restaurant Cafe’de düzenleyeceği kahvaltılı programda Gebze’deki meslektaşları ile buluşacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.