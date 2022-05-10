Akça Kocalılar, Maşukiye’de ‘Yaza Merhaba’ dedi

Akça Koca Kültür Platformu üyeleri, ilk Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Dr. Alaattin Büyükkaya’nın Maşukiye’deki evinin bahçesinde buluştular. Platform üyeleri; KOÜ Devlet Konservatuarı 4. Sınıf öğrencisi Ömer Faruk Kaçar (Bağlama), Yüksek Lisans öğrencisi Halil Yılmaz (Kabak Kemane), SAÜ Devlet Konservatuvarı 4. Sınıf öğrencisi solist Nimet Baş, 1. Sınıf öğrencisi Emir Akar (Kemence), Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencileri; A. Efe Küçük (Keman) ve M. Berkan Geçgen (Kabak Kemane) sazlarıyla katıldığı toplantı ile unutulmaz bir hafta sonunu birlikte geçirerek ‘Yaza Merhaba’ dediler. Yaza Merhaba toplantısında; Anneler Günü kutlanıp kadınlara gül takdim edildi, Ecz. Cemal Cirit’in 70’inci yaşı pasta kesilerek kutlandı.

GEZİ PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Başkan Hasan Uzunhasanoğlu, ‘Yaza Merhaba’ toplantısına ev sahipliği yapan Büyükkaya ailesine, şarkı ve türküleri ile katılan sanatçı dostlara teşekkür etti. Mayıs sonunda gerçekleşecek gezi programı ile ilgili bilgi verdi. 22-23. Dönem İstanbul Milletvekili Dr. Alaattin Büyükkaya ve eşi Müjgan Büyükkaya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya;

İZMİT’TEN

· Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu, eşi Emine Uzunhasanoğlu ve kızı Nihal Uzunhasanoğlu

· Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ahsen Okyar ve eşi Nursel Okyar ile kızı Zeynep G. Okyar

· Dr. Oktay Taşolar ve eşi Dr. Fatma E. Taşolar

· Eczacı Selçuk Arslan ve eşi Gül Arslan

· KOVİAD Başkanı Harun Reşit Kocagöz ve eşi Nurdan Kocagöz

· Aile Hekimi Dr. İsmail Çapçı ve eşi Ayşe Çapçı

· Özel Kocaeli Kültür Okulları Kurucusu Ali Aydemir ve eşi Muazzez Aydemir

· Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yunus Özen

İSTANBUL’DAN

· Büyükkaya Uluslararası Sigorta ve Reasürans Brokerliği Sigorta Risk Yönetim Koordinatörü Necati Büyükkaya ve eşi Hilal Büyükkaya

· İş insanı Şükrü Bayram ve eşi Eğitimci Mürvet Bayram

· Eczacı Cemal Cirit, eşi Ayşe Cirit ve kızı Ecz. H. Dilvin Cirit

· Koç Group Otomotiv’de yönetici Mustafa Cirit ve eşi Neslihan Cirit

· İş insanı Metin Tütüncüler

BURSA’DAN

· Dr. Kemal Yılmaz katıldı.