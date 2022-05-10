Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı’na Anneler Günü sürprizi

Karamürsel Engelsiz Yaşam Derneği yönetim kurulu üyeleri ve dernekte eğitim alan özel çocukların anneleri tarafından ilçedeki bir kafede bir araya geldiler. Dernek yönetimi ve anneler, Dernek Başkanı Hatice Tiryaki’nin ve tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladılar. Yönetim kurulu üyeleri ve özel çocukların anneleri tarafından hazırlanan programda yaş pasta kesilip çeşitli hediyeler verilerek Dernek Başkanı Hatice Tiryaki’nin Anneler Günü’nü kutladılar. Tiryaki, kendisine sürpriz hazırlayan yönetim kurulu üyelerine ve özel çocukların annelerine teşekkür ederken duygularına hakim olamadı. Tiryaki, “Bütün annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyoruz” dedi.