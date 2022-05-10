Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı’na Anneler Günü sürprizi

Karamürsel Engelsiz Yaşam Derneği yönetim kurulu üyeleri ve dernekte eğitim alan özel çocukların anneleri tarafından ilçedeki bir kafede bir araya geldiler. Dernek yönetimi ve anneler, Dernek Başkanı Hatice Tiryaki’nin ve tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladılar. Yönetim kurulu üyeleri ve özel çocukların anneleri tarafından hazırlanan programda yaş pasta kesilip çeşitli hediyeler verilerek Dernek Başkanı Hatice Tiryaki’nin Anneler Günü’nü kutladılar. Tiryaki, kendisine sürpriz hazırlayan yönetim kurulu üyelerine ve özel çocukların annelerine teşekkür ederken duygularına hakim olamadı. Tiryaki, “Bütün annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.