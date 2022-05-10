10 May 2022 - 15:29- Yaşam G: 10 May 2022 - 15:30

Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı’na Anneler Günü sürprizi

Karamürsel ilçesinde Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Hatice Tiryaki’ye sürpriz ‘Anneler Günü’ kutlaması
Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı’na Anneler Günü sürprizi mask
Haber albümü için resme tıklayın

Karamürsel Engelsiz Yaşam Derneği yönetim kurulu üyeleri ve dernekte eğitim alan özel çocukların anneleri tarafından ilçedeki bir kafede bir araya geldiler. Dernek yönetimi ve anneler, Dernek Başkanı Hatice Tiryaki’nin ve tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladılar. Yönetim kurulu üyeleri ve özel çocukların anneleri tarafından hazırlanan programda yaş pasta kesilip çeşitli hediyeler verilerek Dernek Başkanı Hatice Tiryaki’nin Anneler Günü’nü kutladılar. Tiryaki, kendisine sürpriz hazırlayan yönetim kurulu üyelerine ve özel çocukların annelerine teşekkür ederken duygularına hakim olamadı. Tiryaki, “Bütün annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyoruz” dedi.

10 May 2022 - 15:29 - Yaşam

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.172.874 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı’na Anneler Günü sürprizi mask
Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı’na Anneler Günü sürprizi
Sosyal Medya Ajanslarında Ekip Yapısı Nasıldır? mask
Sosyal Medya Ajanslarında Ekip Yapısı Nasıldır?
Çok Severek Alacağınız En İyi Anneler Günü Hediyeleri mask
Çok Severek Alacağınız En İyi Anneler Günü Hediyeleri
Göğüs Estetik Yöntemleri Nelerdir? mask
Göğüs Estetik Yöntemleri Nelerdir?
Burun ve Estetik Yöntemleri Nelerdir? mask
Burun ve Estetik Yöntemleri Nelerdir?
Karamürsel Halk Eğitim Merkezi El Sanatları Kursiyerleri iftarda buluştu mask
Karamürsel Halk Eğitim Merkezi El Sanatları Kursiyerleri iftarda buluştu
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL