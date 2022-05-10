10 May 2022 - 15:56- Sağlık G: 10 May 2022 - 15:58

İl Sağlık Müdürlüğü’nden çölyak standı

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Çölyak Günü nedeniyle kurulan stant ile çölyak hastalığı konusunda bilgilendirme yapıldı
İl Sağlık Müdürlüğü’nden çölyak standı mask

İzmit Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen Üretim Şenliği etkinliğinde Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü farkındalık standı ile yer aldı. İzmit Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aşçılık bölümü öğrencileri başta olmak üzere katılımcılara çölyak hastalığı ve beslenmesi konularında çeşitli bilgilendirmelerde bulunuldu. Gün boyunca devam eden etkinlikte alanında uzman diyetisyen ve hemşireler tarafından beslenme alışkanlıkları ve merak edilen konularla ilgili danışmanlık hizmeti sunuldu.

10 May 2022 - 15:56 - Sağlık

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