İl Sağlık Müdürlüğü’nden çölyak standı

İzmit Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen Üretim Şenliği etkinliğinde Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü farkındalık standı ile yer aldı. İzmit Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aşçılık bölümü öğrencileri başta olmak üzere katılımcılara çölyak hastalığı ve beslenmesi konularında çeşitli bilgilendirmelerde bulunuldu. Gün boyunca devam eden etkinlikte alanında uzman diyetisyen ve hemşireler tarafından beslenme alışkanlıkları ve merak edilen konularla ilgili danışmanlık hizmeti sunuldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.