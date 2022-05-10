Karamürsel’den 1 müdür, 6 öğretmen İspanya’ya gitti

Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokul Müdürü Muammer Aksoy, Müdür Yardımcısı İsmail Satır, öğretmenlerden Fuat Uzunca, Burak Yelken, Tuğba Yiğit, Özcan Aslan ve Özgür Yılmaz, 8-21 Mayıs günleri arasında İspanya’da 14 günlük ‘Çevrimiçi (Senkron) Dijital Eğitim Uygulama Yeterliliklerinin Geliştirilmesi’ konusunda görecekleri eğitimle beraber tarihi ve kültürel geziler kapsamında çeşitli gezi ve gözlemler yapacaklar. Yapılan gezinin projeleri kavramak için çok önemli olduğunu belirten Proje Koordinatörü Okul Müdürü Muammer Aksoy, “Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu olarak, 12-18 Haziran tarihlerinde de 5 öğrenci ve 2 öğretmenle bu projemizi sürdüreceğiz” dedi.
# eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.