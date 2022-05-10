Karamürsel’den 1 müdür, 6 öğretmen İspanya’ya gitti

Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokul Müdürü Muammer Aksoy, Müdür Yardımcısı İsmail Satır, öğretmenlerden Fuat Uzunca, Burak Yelken, Tuğba Yiğit, Özcan Aslan ve Özgür Yılmaz, 8-21 Mayıs günleri arasında İspanya’da 14 günlük ‘Çevrimiçi (Senkron) Dijital Eğitim Uygulama Yeterliliklerinin Geliştirilmesi’ konusunda görecekleri eğitimle beraber tarihi ve kültürel geziler kapsamında çeşitli gezi ve gözlemler yapacaklar. Yapılan gezinin projeleri kavramak için çok önemli olduğunu belirten Proje Koordinatörü Okul Müdürü Muammer Aksoy, “Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu olarak, 12-18 Haziran tarihlerinde de 5 öğrenci ve 2 öğretmenle bu projemizi sürdüreceğiz” dedi.